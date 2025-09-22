RB大宮アルディージャは22日、スチュアート・ウェバー氏がヘッドオブスポーツに就任することを発表した。クラブは「トップチームの運営、選手の獲得、パフォーマンス分析、ユース育成などを含む、スポーツ部門の全てを統括」すると伝え、「テクニカルスタッフや経営陣と密接に連携し、スポーツ面における明確なフィロソフィーの策定および実行なども担います」とも説明している。ウェバー氏はこれまでリバプールのスカウトなど