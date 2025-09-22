【噛み締め癖のある方必見！】小顔効果あり」と題した動画でカイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自宅でできる小顔効果のあるセルフケアについて語った。片岡氏は「お肌が沈まないくらい、優しく撫でてください」と、力を入れすぎない優しいタッチの重要性を強調。「強くマッサージするのは逆効果になる可能性もあるので、最初はとにかく肌が動かないくらいの優しさを意識しましょう」と