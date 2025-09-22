Snow Manの公式Instagramのストーリーズにて、渡辺翔太と目黒蓮の『旅するSnow Man / 完全版- Traveling with Snow Man -』（以下、『旅スノ』）のオフショットが公開された。 【画像】和服姿で京都旅を満喫する渡辺翔太＆目黒蓮（全5枚）／【動画】渡辺翔太＆目黒蓮のコメント 9月21日よりディズニープラスで独占配信された『旅スノ』第5話は、渡辺と目黒、そして“10番目のメンバー”AI風ロボット・タ