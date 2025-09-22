【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの深澤辰哉、渡辺翔太が出演する「大阪王将」の新CM『バラードと思いきや』篇『なんでこんなに』篇が、9月25日から放映開始される。 ■ふたりの軽快な掛け合いが見どころの必見CM 今回の新TVCMでは、“大阪王将 羽根つき餃子”に次いで人気の高い“大阪王将 羽根つきスタミナ肉餃子”と“大阪王将 たれつき肉焼売”にフォーカス。 ニンニクマシマシ！塩で食べる“