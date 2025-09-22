22日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数999、値下がり銘柄数385と、値上がりが優勢だった。 個別では大和自動車交通がストップ高。カネコ種苗、ホーブ、ホクリヨウ、ｒｏｂｏｔｈｏｍｅ、コロンビア・ワークスなど116銘柄は年初来高値を更新。さいか屋、ミタチ産業、日本ドライケミカル、レカム、エンシュウは値上がり率上位に買われた。 一方、デザインワン・ジャパンが年初来安値を