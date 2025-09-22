22日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数374、値下がり銘柄数191と、値上がりが優勢だった。 個別ではアディッシュが一時ストップ高と値を飛ばした。ＷＯＬＶＥＳＨＡＮＤ、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ、オプロ、サンクゼール、ＧＶＡＴＥＣＨなど32銘柄は年初来高値を更新。データセクション、リネットジャパングループ、ロゴスホールディングス、Ｗａｑｏｏ、アジアクエストは値上がり