今年の＜山人音楽祭＞もいよいよ大詰め。榛名ステージのトリを務めたのはLOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUSだ。もともとG-FREAK FACTORYとは関係性も深く、出演は3年連続5回目。直前の赤城ステージがBRAHMAN、直後が大トリのG-FREAK FACTORYという、なかなか担うのが難しい位置ではあったが、LOW IQ 01（Vo, B）が渡邊忍（G）、フルカワユタカ（G）、山崎聖之（Dr）とそれぞれ拳を合わせ、「ア、バ、レ、ロー！」と叫んでス