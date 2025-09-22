石破首相の後継を決める自民党総裁選が２２日告示され、いずれも昨年９月の前回総裁選に出馬した５氏が立候補を届け出た。長引く物価高を受けた経済政策や党改革などに加え、衆参両院で少数与党となる中で野党との連携のあり方が争点となる。１０月４日に投開票される。立候補の届け出は２２日午前１０時から党本部で行われ、小林鷹之・元経済安全保障相（５０）、茂木敏充・前幹事長（６９）、林芳正官房長官（６４）、高市早