Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À­»¦³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¡Ê30¡Ë¤¬¡¢½÷À­¤Ø¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤¬9·î1Æü¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Î¥Ð¥ó¡¦¥¸¡¦¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬22Æü¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤ò¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤ÈÅ¡Âð¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿