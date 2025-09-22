ＴＢＳ系で２１日午後７時３０分から放送された世界陸上東京大会最終日、イブニングセッションの視聴率が世帯平均で１９・１％（関東地区、以下同）だったことが２２日、ビデオリサーチの調べで分かった。瞬間最高は同９時２１分で、メダルが期待された男子４×１００メートルリレー決勝の時間帯。日本は６位で表彰台を逃した。個人は１２・８％で、瞬間最高は同じく９時２１分の２１・６％。世帯も含めて日本代表「リレー侍」