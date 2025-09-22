今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終週「愛と勇気だけが友達さ」（第126回）が22日に放送され、登美子（松嶋菜々子）が『アンパンマン』を批判する編集者に反論する姿が描かれると、ネット上には「よく言った！スカッとしたわ」「さすがの論破」「強火担当」などの声が集まった。【写真】手を合わせて嵩（北村匠海）を見送る登美子（松嶋菜々子）ある日、嵩（北村匠海）不