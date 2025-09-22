大相撲の力士が作る料理を総称して「ちゃんこ」。今回は伊勢ノ海部屋の「台湾風そうめん」と「鶏の手羽中の甘辛炒め」を紹介する。残暑の中、ちゃんこ長の序ノ口・京の里（２８）は汗を拭いながら厨房（ちゅうぼう）に向かう。「暑いときに食べやすいちゃんこにした」と気遣いが見えた。「台湾風そうめん」は、乾麺を沸騰した大鍋に投入。ゆでた後、流水で洗い、氷水につけておく。「冷やしすぎると固まるので注意」と麺のコシを