全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新橋の台湾料理店『新橋台湾料理香味（こうみ）』です。本場の味を100種以上楽しめる人気店！赤を基調にした店内は常にお客さんで賑わい、壁一面に貼られた台湾ポスターにも気分が上がる。飲食激戦区新橋で40年続く台湾料理店だ。台湾出身の店主・河田さんは2代目。「台湾の本場の味を、日本の食材でおいしく安く提供したい」と工夫を