お弁当作りなどを手掛けるYouTubeチャンネル「にぎりっ娘。nigiricco」が、「【冷凍できる作り置き】税込1,000円以内で5品！簡単でおいしい節約作り置き#bento #ideas #Japanese」を公開しました。1000円という予算で5品もの冷凍可能なおかずを作る、節約と時短を両立した調理法を紹介しています。 動画では、「甘辛ピーマンちくわ」や「茄子ミンチ炒め」など、お弁当の定番からご飯が進む主菜まで、彩り豊かな5品を次々