歌手パク・ジェボムがプロデュースした新人アイドルグループ LNGSHOT（ロングショット） が、正式デビュー前から中指を立てた写真を公開し、物議を醸している。パク・ジェボムは9月20日、自身のSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）に「うちの子たち、かっこいいでしょ？一番売れる自信はないけど、一番カッコよくK-POPをやる自信はある」とコメントを添え、写真と動画を投稿した。公開された写真には、パク・ジェボム