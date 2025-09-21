YouTube動画『【超最新】躍進続ける日本の半導体企業。今後の株価を左右する5つの見るべきポイントを解説』で、実業家のマイキー佐野氏が、日本の半導体企業の現状と今後注目すべき論点を提示した。 佐野氏は、海外中心だった議論を日本企業へ引き戻し、DISCO、Tokyo Electron、Lasertec、Advantest、SCREEN Holdings、Renesas Electronicsの役割を整理した。DISCOはウェハーの切断や研磨で製造工程を支え、Tokyo E