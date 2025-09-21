「これからも生き残りたい不動産投資家は必ず見て！毎月安定したキャッシュフローを得るために必要な『いい物件』の見極め方を超詳細に教えます」と題された動画で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が登場。不動産投資による「不労所得で月30万円」の現実性、そして安定したキャッシュフローを生み出す物件選びの極意を熱弁した。 動画冒頭、木村氏は「月の利益、毎月30万円不労所得が一発ゲットなんです