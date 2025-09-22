プログレッシヴメタルの頂点に立つバンド、ドリーム・シアターが、ライブ作品『キャランティエム〜ライヴ・イン・パリ』を11月28日に発売することが決定した。マイク・ポートノイ（ドラム）復帰後初のツアーを記録した同作は、来年2月に控える来日公演に先駆けてリリースされるもので、結成40周年記念ツアーからパリ公演の模様を完全収録している。【動画】マイク・ポートノイ復帰！ドリーム・シアター「オーヴァーチュア1928／