【MLB】ドジャース 1ー3 ジャイアンツ（9月21日・日本時間22日／ロサンゼルス）【映像】“巨漢”マンシーが大激走→全速力で決死の滑り込みドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したジャイアンツ戦で7回、巨漢スラッガーのマックス・マンシーが全力疾走でホームに滑り込み、先制点をもぎ取る一幕にファンを大いに沸かせた。両チーム無得点のまま迎えた7回、先頭のマンシーはフルカウントから四球を選んで出塁