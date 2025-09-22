¡ÒÇò¥Ö¥ê¡¼¥Õ1Ëç¤Î»Ñ¡¢¸Ô´Ö¤Î²¼¤«¤é¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¡ÄKPOP¥¹¥¿¡¼¤âµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¡×²¼Ãå¹­¹ð¤Ë¸«¤ë¡ÈÃËÀ­¤Î¥¨¥í¤µ¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯´ë¶È¹­¹ð¤ÎÀ­º¹ÊÌÅª¤ÊÉ½¸½¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¡È±ê¾å¡É¤·¤¿»öÎã¤Ï¿ô¤¨¤­¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ë¥Ã¥­¥º¥à¤äÀ­Åª¾ÃÈñ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½÷À­¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ½¸½¤Ð¤«¤ê¤À¡£¹­¹ð¤ÇÃËÀ­¤¬¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤­¤¿¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤Ç°¤ÌïÂËÇ¡ÍèÁü¡Ä¡×¿À¡¹