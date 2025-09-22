「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」展示風景。（左から）世親菩薩立像、弥勒如来坐像、無著菩薩立像すべて国宝運慶作鎌倉時代・建暦2年（1212）頃 奈良・興福寺蔵北円堂安置（ライター、構成作家：川岸 徹）鎌倉時代を代表する仏師・運慶が晩年に手がけた興福寺・北円堂諸仏。国宝7軀を一堂に集めた特別展「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」が東京国立博物館で開幕した。[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]