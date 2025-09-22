¥È¥é¥Ù¥í¥«¡ÊTraveloka¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¯¡¼¥È¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥»¡¼¥ë¤ò¡¢9·î22Æü¤«¤é10·î13Æü¤Þ¤Ç¤ÎËè½µ¿åÍËÀµ¸á¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Åìµþ/À®ÅÄÈ¯¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ô¤­¤ÎTR809ÊØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÊÒÆ»12,000±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï10·î1Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¡£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤ä½ôÀÇÊÌ¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥¹¥¯¡¼¥È¸ÂÄê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ëºÇÂç6,000±ß¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£ºÇÄãÍøÍÑ¶â³Û¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¾å¸Â¤ÏÀèÃå100Ì¾¡£1¿Í1²ó¸Â¤êÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£