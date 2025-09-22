「世界陸上」からの卒業を宣言した織田裕二(C)Getty Images9月13日に開幕した「東京2025世界陸上」（東京・国立競技場）は21日に9日間の熱戦に幕を閉じた。中継局の『TBS』では日本勢最後の出場種目となった男子4×100メートルリレー決勝、女子走り高跳び終了後に「名場面一挙見せ＆初公開SP」を放送。そのラストに大会スペシャルアンバサダーの俳優・織田裕二からメッセージが送られた。【写真】おでこ全開！世界陸上アンバサ