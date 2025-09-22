J２のRB大宮アルディージャは９月22日、ヘッドオブスポーツにスチュアート・ウェバー氏が新たに就任することを発表した。ウェールズ出身の41歳は、これまでリバプールやQPR、ノーリッジなどでチームスカウトといった要職を歴任。RB大宮ではトップチームの運営、選手の獲得、パフォーマンス分析、ユース育成などを含む、スポーツ部門の全てを統括する。テクニカルスタッフや経営陣と密接に連係し、スポーツ面における明確なフィ