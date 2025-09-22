ËÌ³¤Æ»Æâ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤¬£¹·î£²£±ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÈ¯À¸¤·¡¢Âç¤­¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Âç±«¤äË½É÷¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï£²£²Æü¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²£±Æü¸áÁ°£³»þ¤¹¤®¡¢Æ»Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¶üÏ©ÃÏÊý¤ä½½¾¡ÃÏÊý¤Ç¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÃÏ¤Ç½»Âð¤¬¾²¾å¤ä¾²²¼¿»¿å¤·¡¢½»Ì±¤Ï£²£²Æü¤â¸åÊÒÉÕ¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢±ºËÚÄ®¤Ç¤Ï¶¶¤¬²õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê½»Ì±¡Ë¡Ö¾²¾å¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢´¹µ¤¸ý¤«¤é¡Ê²È¤Î¡ËÃæ¤Ë¿å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¾²²¼¿»¿å¤È¤¤