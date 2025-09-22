大手キャリアを長年利用している場合「格安SIMは繋がりにくそうで怖い」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。 この記事では、格安SIMが本当に繋がりにくいのか、安心して利用できる格安SIMはあるのかについて解説します。 格安SIMによっては繋がりにくい時間帯がある 格安SIMの多くは、大手キャリアの通信回線の一部を借りてサービスを提供しています。そのため、通常は問題なく使えますが、利用者が集