5GÂÐ±þ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy A25 5G SM-A253C¡×¤¬³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤«¤é¤âÈ¯Çä¤Ø¡ªBluetooth¤ÎÇ§¾ÚÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëBluetooth SIG¤¬Samsung Electronics¡Ê°Ê²¼¡¢Samsung¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖGalaxy¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë5GÂÐ±þ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖGalaxy A25 5G¡×¤ÎÌ¤È¯É½¤Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤È¸«¤é¤ì¤ë¡ÖGalaxy A25 5G¡Ê·¿ÈÖ¡§SM-A253C¡Ë¡×¤¬2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡ËÉÕ¤ÇÇ§¾Ú¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏGalaxy A25