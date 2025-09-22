½÷Í¥¤Î»³¸ýÃÒ»Ò¡Ê60ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡ß»³¸ýÃÒ»Ò ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤è¡ª¤°¤Á¥Ð¥«¥ê¡×¡ÊËèÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê49ºÐ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ð¥«¥ê¤¯¤ó¤Ï¤Í¡¢¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¥Ï¥°¤ò¤·¤¿¡£»³¸ýÃÒ»Ò¤È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬»³¸ý¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢»³¸ý¤Ï¡Öµ·¼°¤·¤È¤³¤¦¡ªµ·¼°µ·¼°¡×¤È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ò¤¤¤­¤Ê¤ê¥Ï¥°¤·¤Æ¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤ë¡£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ë