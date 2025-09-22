あなたは読めますか？突然ですが、「御利益」という漢字読めますか？神社仏閣やパワースポットに関する話題でよく見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ごりやく」でした！「御利益」は、神仏から与えられる恵みやよい結果のことを意味します。「このお守りには御利益がある」「神様のおかげで御利益があった」……のように、神仏の力によってもたらされる幸運や恩恵を表現すると