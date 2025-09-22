1970Ç¯Âå¤«¤é¡¢80Ç¯¡¢90Ç¯¡¢2000Ç¯¤Î4À¤Âå¤ËÅÏ¤ê¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬1¿Í¤À¤±¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÃæÅç¤ß¤æ¤­¤À¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÂîÈ´¤·¤¿¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ëÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é50¼þÇ¯¤Îµ­Ç°¥¤¥ä¡¼¡£12·î¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ëMV½¸¤ä¡¢¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼È×¤ÎÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜÍè¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï1975Ç¯9·î25Æü¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥¶¥ß¾î¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ë