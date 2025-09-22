（※写真はイメージです／PIXTA）THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）

パート先の年下店長と...「熟年離婚」が老後の資産形成に与える影響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 厚生労働省によると、同居20年以上の「熟年離婚」が増加しているという
  • なかには自分がした行為の後ろめたさから離婚を切り出すケースも
  • ある女性はパート先の年下店長と不倫関係にあり、離婚を切り出したそう
