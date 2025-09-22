多くの観光客が訪れた重慶市渝中区の解放碑商業圏。（２０２４年８月２３日撮影、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶9月22日】中国重慶市政府はこのほど開かれた記者会見で、同市の文化産業の2024年の増加値（付加価値額）は年平均10.6％増の1452億7千万元（1元＝約21円）、観光業の増加値は年平均9.3％増の1401億3千万元だったと明らかにした。市場主体数は新たに6万社増加し、総数は20万社を超えた。観光客を乗せて出航し