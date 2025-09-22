せっかく遺言書を作成しても、時間の経過とともに実情が想定とかけ離れてしまうこともあります。具体的に見ていきましょう。『もめない遺産相続、失敗しない遺言』（ワニブックスPLUS新書）の著者、杉村政昭氏が相続について詳しく解説します。Q1. 相続人のひとりが一定の不正な行為をした場合、その人はどうなりますか。A. 民法上、相続財産に関して一定の不正な行為をした人は、相続人であっても相続権を失います。たとえば、相