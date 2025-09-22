7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Travis Japan¤Î¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬¡¢10·î2ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØESSE¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë11·î¹æ¤ÎÈþÍÆÆÃ½¸¡ØESSE BEAUTY BOOK¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤®¤å¤Ã¤È½¸¤Þ¤ê¥­¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ëTravis Japan¡ÈÁ´¿ÈÈþÈ©¡É¤ÊÈþÍÆÃË»Ò¤Î¼·¸Þ»°³Ý¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ¯¸÷È©¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤â¤¢¤ëÏÓ¡Ä¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥­¥ì¥¤¤Ê¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿©»öË¡¤«¤é¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Þ¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ÎÊýË¡¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£¥À¥ó¥¹¥¹¥­¥ë¤Î¹â¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë