YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で“倒産させないプロ”の市ノ澤翔氏が、今急増する人材派遣会社の倒産ラッシュと、その背後にある本当の理由、さらには業界で実際に起きている給料未払い問題について詳細に語った。【倒産急増】儲かるはずなのにどうして...人材派遣会社の倒産ラッシュが起こる理由をお話しします。というタイトルの動画で、市ノ澤氏は「人材派遣会社相当倒産してるね。マジでヤバいんだよね