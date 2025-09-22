Íî¸ì²È¡¦ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡¢ÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î²ñ¡×¤Î³«ºÅ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿ ¡Û¼«Âð²ÐºÒ¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤Î¤¿¤á¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î²ñ¤ò³«ºÅ½ÐÍè¤ì¤Ð¡×¡ÖÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»¡¤·¤Þ¤¹¡×ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ú¡¼»Õ¾¢¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬Ã£¤Ç½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨