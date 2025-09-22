¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥­¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤Î³á¸¶ÍºÂÀ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î³á¸¶³ð½í¡Ê¤«¤¸¤ï¤é ¤«¤ó¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ê¡°æ¡¦»ª¹¾»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤á¤¬¤Í¤Î¤Þ¤Á¤µ¤Ð¤¨SDGs¥Õ¥§¥¹ 2025¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥­¥ó¥³¥ó³á¸¶¤ÎÄ¹½÷¡¦³á¸¶³ð½í ¡Û ¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡× ¡È ¤á¤¬¤Í¤Î¤Þ¤Á¤µ¤Ð¤¨SDGs¥Õ¥§¥¹ ¡ÉÀÖ¤¤¥á¥¬¥Í¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ³á¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢