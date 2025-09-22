Æ°Êª°¦¸î½µ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢»°½Å¸©Æâ¤Ç»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¤¤äÇ­¤ÎÄ¹¼÷¤ò½Ë¤¤¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÉ½¾´¼°¤¬21Æü¡¢ÄÅ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£9·î20Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆ°Êª°¦¸î½µ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»°½Å¸©½Ã°å»Õ²ñ¤¬ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ï»°½Å¸©Æâ¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤«¤é¿äÁ¦¤Î¤¢¤Ã¤¿¸¤¤ÈÇ­¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ36É¤¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£21Æü¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢±þÊç¤Î¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤«¤é¡¢ÉôÌçÊÌ¤ËÆÃ¤Ë¹âÎð¤Î¸¤¤äÇ­¤È¤½¤Î»ô¤¤¼ç¤¬É½¾´¤µ¤ì¡¢27ÁÈ¤Î²ÈÂ²¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿