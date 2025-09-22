°ËÀª¿ÀµÜ¤Ç2033Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼°Ç¯Á«µÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤´¿ÀÂÎ¤òÇ¼¤á¤¿´ï¤ò¤µ¤é¤ËÇ¼¤á¤ë³°È¢¤Î¸æÍÑºà¤òÈ²¤ê½Ð¤¹¡Ö¸æÁ¥Âå¡Ê¤ß¤Õ¤Ê¤·¤í¡Ëº×¡×¤¬17Æü¤ÎÆâµÜ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢19Æü¤Ë³°µÜ¤È´ôÉì¸©¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸æÁ¥Âå¡×¤Ï¡¢¤´¿ÀÂÎ¤òÇ¼¤á¤¿´ï¡Ö¸æÈõÂå¡Ê¤ß¤Ò¤·¤í¡Ë¡×¤ò¤µ¤é¤ËÇ¼¤á¤ëÍÆ´ï¤Ç¤¹¡£°ËÀª¿ÀµÜ¡¦³°µÜ¤Î¡Ö¸æÁ¥Âåº×¡×¤Ï¡¢µÜ°èÆâ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿µÜ»³º×¾ì¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤´¤½¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¿À¿¦¤äÊô»Å¼Ô¤Ê¤ÉÌó50¿Í¤ä¿À¤Ë»Å¤¨¤ë¡ÖÊª´÷¡Ê¤â