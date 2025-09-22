井村屋から1973年に発売されて以来、ロングセラーとなっている「あずきバー」。【写真】研いだ米に「あずきバー」を入れて炊くと…今、SNS上ではそんなあずきバーを使った小豆ご飯のレシピが大きな注目を集めている。「『研いだ米にあずきバーを載せて炊くと小豆ご飯になるってのをテレビでやってた』と夫が言うので、栗ご飯を炊くついでにやってみた。一枚目は手ブレが激しいが、真ん中にあずきバーを置いてる。塩少々振って二合