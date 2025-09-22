ÂçÀµ¸µÇ¯¤«¤é¤ª¤è¤½50Ç¯´Ö¡¢¾¾ºåÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡Ö¾¾ÅÅ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²èÅ¸¤¬¡¢»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾ºå»ÔÎ©Îò»ËÌ±Â¯»ñÎÁ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾¾ºå¤ÎÅ´Æ»¡Á¾¾ÅÅ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤«¤é¡Á¡×¡£¾¾ºåÅÅµ¤Å´Æ»¡Ê¾¾ÅÅ¡Ë¤Ï¡¢¾¾ºå±Ø¤«¤éÂçÀÐ±Ø¤ò·ë¤ÖÂçÀÐÀþ¤È¡¢Ê¿À¸Ä®±Ø¤«¤éÂç¸ý±Ø¤ò·ë¤Ö¡¢Âç¸ýÀþ¤ÎÆó¤Ä¤ÎÏ©Àþ¤¬¤¢¤ê¡¢¾¾ºåÃÏ°è¤Î¸òÄÌ¡¦À¸³è¡¦»º¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤­¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤äÉ÷·Ê¤Ë¤âÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ë²èÅ¸¤Ç