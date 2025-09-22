親から実家を相続したものの、自身は別の場所に住んでいるため、売却を検討する。こうしたケースは年々増加しています。しかし、相続した家の売却には、一般的な不動産売却とは異なる、特有の落とし穴が潜んでいます。 準備不足のまま売却を進めると、思わぬトラブルや金銭的な損失につながりかねません。 今回は、相続した家の売却で後悔しないために、必ず押さえておきたい「契約・建物・税金」に関する3つの注意点を、