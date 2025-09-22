「明るいアパレルで働くお姉さんにインタビュー」という動画で、アパレル店員さん（23歳）が率直な仕事観やファッションへの思いを明かした。店員さんは「とりあえず、服関係ついておこうかなーっていう感じ」でこの業界に入ったとし、今の仕事を選んだ動機について語った。楽しい瞬間は「ないっすね」と即答し、「接客好きじゃないんです」と本音を吐露した一方で、「店舗のみんなはいい人です。だからやってる」と、