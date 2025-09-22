フジテレビと同局の動画配信サービス・FODで放送・配信されるドラマ『102回目のプロポーズ』に出演する唐田えりかが19日、28歳の誕生日を迎え、撮影現場でお祝いを受けた。唐田えりかお祝いは、光(唐田)の父・達郎(武田鉄矢)が経営する建築会社に光が訪れるシーンで決行。唐田が「お父さんいるー?」と入って来たところで、みんなでお祝いのクラッカーを鳴らし、みんなでハッピーバースデーの歌を歌うと「びっくりした…! ありがと