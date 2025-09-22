NTTソルマーレが運営する､国内最大級の総合電子書籍ストア｢コミックシーモア｣は､｢次にヒットする作品はこれだ!｣というネクストブレイクを一般読者の投票で決める「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026」を開催する。投票期間は2025年9月22日〜11月30日。また､「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026」の投票開始と同日に､全エントリー作品1巻以上無料または立ち読み増量といった賞を盛り上げるためのキャンペーン､11月に実施する