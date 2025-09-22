ジェンダーや性別役割を考えるトークイベントが10月4日、福岡県久留米市諏訪野町のえーるピア久留米で開かれる。担当者は「日常生活では気づかずに流れてしまいがちな話。今の社会を考える新しい視点になると思う」と来場を呼びかける。男女平等の社会づくりを考える「くるめフォーラム」の一環で市が企画。妊娠をきっかけにすれ違っていくカップルを描いた演劇「わかろうとはおもっているけど」をダイジェスト映像で紹介した