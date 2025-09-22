½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥­¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Ê43¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÊÆÇÐÍ¥¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¼ç±é±Ç²è¡Ö¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡×¡Ê10·î3Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¡Ë¸ø³«Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£±Ç²è¹¥¤­¤Ç¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö¥í¥ß¥¸¥å¥ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Í¡¼¡£¤ß¤ó¤ÊÎø¤ò¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¸«¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¤Î¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¬¡Ë°ìÈÖ¹¥¤­¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð