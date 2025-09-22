リクスタは9月17日、「2025年全国名字ランキングトップ12000」を発表した。同ランキングは「名字由来net」Webおよびアプリの名字データベースから、実世帯が確認できる名字のみを集計している。2025年全国名字ランキングベスト302025年の全国名字ランキング、1位は「佐藤」さんで、全国人数はおよそ181万3,000人。以下、2位「鈴木」さん(全国人数175万7,000人)、3位「高橋」さん(同137万2.000人)、4位「田中」さん(同130万2,000