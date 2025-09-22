女子陸上ハードルの中島ひとみ選手（30）が2025年9月20日、自身のインスタグラムを更新。「東京世界陸上」を振り返り、感謝の思いをつづった。「自分らしく挑戦を恐れず、これからも走り続けたい」9月15日におこなわれた東京世界陸上の第3日目。女子100mハードルの準決勝2組に出場した中島選手は、組7着となり、決勝進出は届かなかった。インスタグラムで中島選手は、「東京世界陸上沢山の応援本当にありがとうございました」と