◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）函館スプリントＳ、ＣＢＣ賞と重賞で連続２着のジューンブレア（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）。前走は３角手前でごちゃついて折り合いを欠いたことが響いたが、それでも連対を確保するあたりは地力の高さの証明だろう。「ちょうどスピードに乗ってきたところだったので痛かったが、ためて脚を使えることが分かった」と武英